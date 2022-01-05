موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يستهل المنتخب المصري رحلة الدفاع عن لقبه الغائب منذ 12 عاماً في بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة صعبة أمام منتخب نيجيريا، في مباراة قد تظهر بشكل كبير وضع المنتخب المصري في المنافسة على اللقب من بداية البطولة، خاصة بعد الظهور الفني المتغير خلال الأشهر الماضية والذي لم يلاقي القبول في الشارع الرياضي المصري نتيجة لتذبذب المستوى الفني من مباراة إلى أخرى.

وستلعب مباراة مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل 11 يناير الجاري عند الساعة السادسة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت الإمارات ونجاح أي منتخب في الفوز بهذه المباراة ستضع به قدما في الدور التالي بالنظر إلى قوة المنتخبين الأخرين السودان وغينيا بيساو، واكتملت صفوف المنتخب المصري بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيغيه، بعد خوض منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ودائماً ما يكون المنتخب المصري مرشح بقوة للفوز بلقب كأس إفريقيا ويحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بها بـ 7 ألقاب وهو ما يضع دائماً المسؤولية على عاتق لاعبي مصر للتواجد والمنافسة بقوة على لقب البطولة.

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