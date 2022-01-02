نجم الأهلي المصري يرقص مع زوجته بـ«الروب» قبل حفل زفافهما.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

انتشر اليوم الأحد مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعى، لمدافع الأهلى المصري رامى ربيعة، يرقص مع زوجته قبل حفل زفافهم بوقت قصير.

وظهر رامي ربيعة، فى الفيديو المتداول، وهو يرقص مع زوجته فى غرفة داخل أحد الفنادق مرتدياً "روب أسود" وزوجته مرتدية "روب أبيض".

ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل أساسي، وغاب عن الفريق طوال الفترة الماضية، قبل أن يحل بديلا في مباراة فيوتشر في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

على جانب اخر تلقّى رامي ربيعة خمسة عروض من أندية محلية خلال الأيام الماضية للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وذكر موقع اليوم السابع أن اسم ربيعة ارتبط بالعديد من العروض المحلية من قبل بعض الأندية، يأتي في مقدمتها المقاولون العرب وسموحة، وغيرهما من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب.





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