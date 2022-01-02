مدرب مان يونايتد رانجنيك يوجه صدمة إلى برشلونة

المصدر: وكالات

أبدى الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الإبقاء على مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني في صفوف الفريق، مشيرا إلى أنه لن يسمح له بالرحيل عن الفريق في الشهر الجاري في فترة سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كافاني (34 عاما)، سجل 19 هدفا في 49 مباراة للفريق منذ انضمامه إليه في أكتوبر عام 2020 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعد هدافه التاريخي. ويعتبر هذا التصريح محبطا لنادي برشلونة، الذي كان يراهن بشدة على استقدام كافاني في الانتقالات الشتوية.

وكان كافاني يفكر بجدية في الرحيل عن "أولد ترافورد" في نهاية الموسم الماضي، لكنه وافق على عقد لمدة عام آخر، لكن الأحاديث حول مستقبل المهاجم المخضرم تزايدت في الفترة الأخيرة.

وقال مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والمقرر لها غدا: "كان لدينا محادثات قليلة معه في الاسبوعين الماضيين، ربما كان اللاعب الذي تحدثت معه كثيرا". وأضاف: "لقد أخبرته منذ أول يوم لي هنا، أنه بالنسبة لي يعد لاعبا له أهمية كبيرة".

وتابع رانجنيك: "ربما يكون اللاعب الوحيد الذي يمكنه اللعب كمهاجم وظهره للمرمى أو وجهه للمرمى". وأوضح المدرب الألماني: "الاحترافية التي يتحلى بها وأخلاقيات العمل لديه مدهشة، لقد أخبرته أنني أرغب في وجوده بشدة حتى نهاية الموسم، وهو يعلم ذلك". وقال: "هو يعلم مدى تقديري واحترامي له، وهذا هو السبب الذي جعلني أبدأ به في مواجهة بيرنلي إلى جانب كريستيانو رونالدو".

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