النصر يقفز للمركز الثالث في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

هز أندرسون تاليسكا الشباك قرب النهاية ليمنح النصر الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه الفتح والتقدم للمركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، مستغلا خسارة ضمك 3-صفر أمام التعاون اليوم السبت.

وحسم تاليسكا فوز النصر عندما وصل أولا إلى تمريرة فينسن أبوبكر العرضية ليضعها في شباك باسل البحراني في الدقيقة 75.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة من 15 مباراة مثل ضمك ويتأخران بست نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 14 مباراة.

ويحتل الشباب المركز الثاني وله 28 نقطة من 14 مباراة ويتقدم بأربع نقاط على حامل اللقب الهلال خامس الترتيب والذي خاض 14 مباراة أيضا.

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