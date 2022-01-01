تمثال "ذهبي" لرونالدو يثير الغضب في الهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار الكشف عن تمثال للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في ولاية غوا الهندية الجدل بين سكان الولاية الذين اتهم بعضهم السلطات المحلية بتكريم لاعب من بلد استعمر المنطقة.

وتجمع متظاهرون يرفعون الأعلام السوداء في الموقع بعد أن تم الكشف عن التمثال ذو اللون الذهبي هذا الأسبوع في مدينة كالانغوت الهندية.

ولم تمنح البرتغال الاستقلال للمنطقة سوى عام 1961، فيما استقلت معظم المناطق الهندية مع حلول العام 1947، بعد اجتياح للجيش الهندي وحرب دامت يومين أنهت الديكتاتورية العسكرية.

ووصف اللاعب الدولي السابق ميكي فرنانديش الذي تعود جذوره إلى ولاية غوا، القرار بالـ"جارح" معربا عن أسفه من التذكير بـ"بقايا" النير البرتغالي.

وقال لوكالة "فرانس برس": "رونالدو أفضل لاعب في العالم، لكن علينا أن نحظى بتمثال للاعب من غوا"

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