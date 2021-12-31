كيروش يستدعي "مروان" لقائمة منتخب مصر رغم الغضب الجماهيري!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على موقعه بأن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استدعى ثلاثة لاعبين لقائمة "الفراعنة" المشاركة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وهم: مهاجم سموحة مروان حمدي، ولاعبي بيراميدز إبراهيم عادل ومحمد حمدي، وذك بناء على طلب الكادر التدريبي المساعد.

ويأتي قرار كيروش في وقت يشهد هجوماً كبيراً من الجماهير المصرية لإصراره على اختيار مروان حمدي تحديداً لاسيما أن الأخير لا يقدم عروضاً قوية من وجهة نظرهم، مما يعيد إلى الأذهان الهجوم المشابه الذي شنّه الجمهور سابقاً على لاعب الأهلي السابق مروان محسن الذي يصر كل مدرب يستلم قيادة المنتخب على استدعاءه فيما أنصار الفراعنة لم يقتنعوا بأداءه.

وكان محللون ولاعبون سابقون يتقدمهم أحمد حسام "ميدو" قد انتقد بشدة وجود مروان حمدي في المنتخب المصري، بقوله: "إن مروان حمدي ليس جدير بارتداء فانيلة المنتخب!"، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في بطولة كأس العرب الأخيرة التي اختتمت في قطر وحل فيها المنتخب المصري رابعاً، أمام الجزائر البطل وصيفه التونسي ثم القطري الثالث.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية بأن ضم الثلاثي جاء بعد ضغط من الجهاز المعاون للبرتغالي كارلوس كيروش، موضحة: "تواصل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد مع كارلوس كيروش وأقنعه بضرورة ضم 3 لاعبين آخرين لاستكمال قائمة المنتخب الوطني لتصل لـ28 لاعبًا، وهو العدد القانوني لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا".

وأضافت الصحيفة "إن ضغط الجهاز المعاون على كيروش جاء تخوفًا من إصابات كورونا وكذلك من الإصابات، وأن يكون هناك عددا كافيا في قائمة الفراعنة خلال البطولة، وتجنب ما حدث في بطولة الغابون 2017، بعدما تورط الجهاز الفني لهيكتور كوبر في المباريات الأخيرة للبطولة وغاب عدد مهم من اللاعبين بسبب الإصابات".

وتلعب مصر في كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

قائمة المنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

الدفاع: أكرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء ومحمد حمدي.

الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور وعبد الله السعيد ومحمد النني وأحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين.

الهجوم: عمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ومروان حمدي وإبراهيم عادل.

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