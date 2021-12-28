خبيرة أبراج تصدم جماهير الأهلي.. وتكشف عن مفاجأة للزمالك في 2022 (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قالت خبيرة التاروت وعلم الأبراج، بسنت يوسف، إن الأهلي سيتوج بطلا للدوري المصري في الموسم الحالي 2021- 2022، لكنها ذكرت أن مدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني لن يستمر طويلا في القلعة الحمراء.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف بسنت يوسف في برنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر، للحديث عن ملامح العام الجديد 2022.

وقالت خبيرة الأبراج: «النادي الأهلي هو الأقرب لحصد لقب الدوري الممتاز في النسخة الحالية».



وأضافت: «مدرب الأهلي بيتسو موسمياني باق في 2022، لكنه لن يستمر طويلا وسيرحل لاحقا»، وعن مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قالت: «كارتيرون مستمر مع نادي الزمالك في عام 2022».

كيروش وموسيماني وكارتيرون قاعدين ولا ماشيين؟ اعرف رد بسنت يوسف خبيرة التاروو



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وعن فرص مصر في الوصول إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر قالت: «سوف نصل إلى مونديال كأس العالم في قطر، ولكن لن نحقق نتائج كبيرة، ومدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش لن يستمر طويلاً على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر».

وعن توقعاتها لنجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قالت بسنت يوسف: «قد يكمل لفترة لكنه سيرحل عن ليفربول».

السؤال الذي ينتظره الملايين.. هو الأهلي هياخد الدوري السنة دي؟.. اعرف رد خبيرة التاروو بسنت يوسف



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