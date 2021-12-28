ريال سوسيداد يضم رافينيا على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

انضم لاعب الوسط البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم حتى نهاية الموسم، وفقا لما أعلنه الناديان أمس.

وقال رافينيا، وهو شقيق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، إنه "متحمس وسعيد" بالانضمام إلى سوسيداد الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 39 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للنادي الفرنسي في 2020. ونشأ رافينيا في أكاديمية برشلونة وأمضى أغلب مسيرته في إسبانيا. ولعب رافينيا مباراتين مع منتخب البرازيل وكان ضمن التشكيلة الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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