سمكة قرش تفتك برياضي من راكبي الأمواج في كاليفورنيا

المصدر: وكالات

قتل أحد الرياضيين من راكبي الأمواج في هجوم لسمكة قرش بيضاء كبيرة قبالة ساحل وسط كاليفورنيا أمس، وفقا للسلطات الأمريكية. وقال مركز شرطة "مورو باي" في بيان على موقع تويتر إن الحادث وقع في شاطئ متنزه مورو باي قبل الساعة 11 صباحا. وأضاف البيان أن الرجل لم يستجب لمحاولات إنعاشه بعد إخراجه من الماء "حيث كان يعاني من هجوم واضح لسمكة قرش". وتم الإعلان عن وفاة راكب الأمواج في مكان الحادث، ولم يتم تحديد هويته بعد.

وقالت الشرطة مساء أمس إن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة "سان لويس اوبيسبو وممثلي متنزهات الولاية يقومون بالتحقيق في مكان الحادث. وذكرت شبكة "اي بي سي" إن شواطئ المنطقة ستظل مفتوحة إلا أن السلطات أمرت المواطنين بالبقاء بعيدا عن المياه خلال الساعات الـ24 القادمة. وكان آخر هجوم لسمك القرش في المنطقة قد حدث في يناير 2019 وأسفر عن إصابة أحد راكبي الأمواج.

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