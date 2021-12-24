شاهد حفل زفاف ديمبلي بفتاة مغربية.. وتعليق غريب من صحيفة إسبانية (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

عقد نجم فريق برشلونة والمنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي قرانه على فتاة مغربية، حيث قام بمشاركة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، جانبا من حفل عقد القران، والذي تم على الطريقة التقليدية المغربية. وقامت العديد من المواقع المقربة من ديمبلي، ومن نادي برشلونة بنشر وتداول العديد من الصور ولقطات الفيديو من الحفل.

وظهر ديمبلي بزي مغربي تقليدي، بجانب زوجته، حيث استغل فترة التوقف الكروي الحالي بمناسبة نهاية السنة، لعقد قرانه، من خلال إقامة حفلة اقتصرت على أقاربهما واصدقائهما. ولم يشر ديمبلي إلى أي تفاصيل متعلقة بمكان حفل الزفاف، أو إسم الزوجة وعائلتها. وتعود أصول ديمبلي إلى موريتانيا والسنغال، وله علاقة قوية بالمغرب منذ فترة طويلة، إذ غالبا ما يسافر باستمرار إلى المغرب.

في جانب آخر، علقت صحيفة "أس" الإسبانية بطريقة غريبة على بذلة ديمبلي البيضاء، في تلميح إلى أنه اختار ارتداء لباس بلون يميز الغريم التقليدي لبرشلونة، ريال مدريد، بينما لون اللباس هو المعتاد في حفلات الزفاف المغربية، التي غالبا ما يكون أبيض، سواء للبذلة أو لأي لباس تقليدي آخر، كجلباب الزفاف.

واستعاد ديمبلي (24 سنة) في الفترة الاخيرة، جانبا من مستواه بعد سلسلة طويلة من الغياب نتيجة الإصابات المتكررة، وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أنه يتجه إلى تجديد عقده مع برشلونة والذي ينتهي يونيو المقبل.

🚨 Ousmane Dembele at his wedding



pic.twitter.com/2n5qhSfXWT — ‏ً (@DembouzNewz) December 23, 2021

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