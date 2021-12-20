فريق فاركو يطالب بإعادة مباراة في الدوري المصري بسبب لاعب مطرود

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن نادي فاركو المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، عن تقدمه باحتجاج رسمي لدي رابطة الأندية المحترفة يطالب فيه بإعادة مباراة فريقه مع المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم في المرحلة السابعة من المسابقة.

وذكر المركز الإعلامي لفاركو، اليوم الأثنين ، أن مجلس إدارة النادي قدم احتجاجا رسميا على اشراك النادي المصري لاعب من البدلاء مكان لاعب مطرود في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة طرد احمد حمودي صاحب الهدف الوحيد للمصري في الدقيقة 71 بعد مشاداة مع أحد لاعبي فاركو ليحصل على الإنذار الثاني.

وقال النادي أن هذا يعد بمثابة مخالفة لقوانين اللعبة، كما أن الحكم استكمل اللقاء وهو الأمر المخالف للوائح والذي يستوجب إعادة المباراة.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز المصري 1 / صفر سجله حمودي، ليرفع رصيده إلى 13نقطة في المركز الرابع ،فيما تجمد رصيد فاركو عند تسع نقاط في المركز السابع.

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