رئيس بايرن ميونيخ يوضح موقف "البافاري" من التعاقد مع هالاند

المصدر: وكالات

أكد رئيس بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم هربرت هاينر أن ناديه لا يريد التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النروجي إرلينغ هالاند معربا عن امله باستمرار هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه حتى نهاية مسيرته.

وقال هاينر لشبكة "سبورت1" الالمانية إن النادي البافاري لن يسعى للتعاقد مع هالاند "وذلك لاننا نملك روبرت لفياندوفسكي" الذي يرتبط مع فريقه حتى عام 2023، مشيرا الى مسؤولي النادي اعلموا الاخير مرات عدة بأنه "يملك مكانة عالية لديهم".

ويرتبط هالاند الذي تتهافت عليه ابرز الاندية الاوروبية بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند حيث سجل 76 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات، مع فريقه الحالي حتى نهاية عام 2024 لكن عقده يتضمن بندا جزائيا يستطيع من خلاله الرحيل نهاية الموسم الحالي مقابل 80 مليون يورو.

وكان مدير اعمال المهاجم النروجي مينو رايولا المح الى امكانية رحيل موكله في نهاية الموسم الحالي وتحدث عن اربعة اندية يمكن ان يحط الرحال فيها وهي بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الالماني برصيد 19 هدفا كما سجل 324 هدفا في 354 مباراة خاضها بألوان بايرن ميونيخ منذ انتقاله اليه قادما من دورتموند بالذات عام 2014.

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