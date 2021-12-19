لاعب صربي يعادل رقم رونالدو في الدوري الايطالي.. أنه فلاهوفيتش

المصدر: روما-أ.ف.ب.

عادل النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف المسجلة في عام واحد في الدوري الايطالي لكرة القدم (33)، خلال تعادل فريقه فيورنتينا 2-2 مع ضيفه ساسوولو ضمن المرحلة الثامنة عشرة الاحد.

رغم أنه عوّض تأخره بهدفين الى تعادل وأكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة، فشل فيورنتينا بالبقاء منفردًا في المركز الخامس.

بعد أن فاز كل من روما ويوفنتوس في مباراته السبت، تحتم على فيورنتينا الفوز الاحد للحفاظ على مركزه منفردًا.

وبات في رصيد كل من "فيولا"، روما ويوفنتوس 31 نقطة مع تفوق فريق العاصمة بفارق الاهداف في المركز الخامس، خلفه فيورنتينا ويوفنتوس سابعًا.

وهذا الانتصار الرابع تواليًا في "سيري أ" لرجال المدرب فيتشنزو إيتاليانو المتألقين هذا الموسم.

وتقدم ساسوولو 2-صفر في غضون خمس دقائق في الشوط الاول بفضل جانلوكا ساماكا (32) ودافيدي فراتيزي (37)، إلا أن أصحاب الارض ردوا في الشوط الثاني بهدفي فلاهوفيتش (51) والأوروغوياني لوكاس توريرا (61)، قبل أن يطرد لاعبهم كريستيانو بيراغي في الدقيقة 68 بعد تحصله على إنذار ثانٍ.

وعزز فلاهوفيتش صدارته لترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم مع 16 هدفًا، رافعًا عدد أهدافه في 2021 الى 33 في "سيري أ" ليعادل رقم رونالدو الذي حققه في عام 2020 عندما كان في صفوف يوفنتوس، علمًا أن هذا الرقم لم يتحقق منذ 1961 عبر الارجنتيني-الايطالي عمر سيفوري مع بيانكونيري.

وستكون الفرصة سانحة للصربي لكسر هذا الرقم في المباراة الاخيرة للعام ضد مضيفه فيرونا الاربعاء المقبل.

يذكر أن أفضل رقمين في عام واحد في الدوري هما لفيليتشي بوريل (41 في 1933 مع يوفنتوس) والسويدي غونار نوردهال (36 في 1950 مع ميلان)، وفق إحصاءات الكالتشيو.

وبعد أن سجل للمباراة السادسة تواليًا في الدوري، بات فلاهوفيتش ثاني لاعب فقط في تاريخ فيورنتينا يحقق ذلك في موسم واحد في عهد "النقاط الثلاث للفائز" منذ الارجنتيني غابريال باتيستوتا عندما سجل في 11 مباراة تواليًا عام 1994، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

ويلعب لاحقًا ميلانو مع ضيفه نابولي في سان سيرو في قمة المرحلة، سبيتسيا مع إمبولي، تورينو وفيرونا، وسمبدوريا ضد فينيتسيا.

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