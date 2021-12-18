أنشيلوتي: برشلونة ليس المنافس الرئيس لريال مدريد حاليا

المصدر: وكالات

أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن برشلونة "ليس منافسنا المباشر" حاليا ، حيث يعيش النادي الكتالوني أوقاتا صعبة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد أن خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم على يد اسبانيول في الثالث من أكتوبر الماضي.

ويحتل برشلونة المركز الثامن بفارق 18 نقطة عن الصدارة بعد فوزه ست مرات فقط هذا الموسم.

وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام قادش "حاليا برشلونة ليس منافسنا المباشر لأننا أقرب إلى أشبيلية وأتلتيكو وريال بيتيس، لكن لو كنت مدربا لبرشلونة لم أكن لأستبعد قدرتنا على المنافسة على لقب الدوري الإسباني أيضا".

وأضاف أنشيلوتي "صحيح أننا عانينا من بعض الانتكاسات لكن هؤلاء الذين أصيبوا بعدوى كورونا أصبحوا على مايرام والبقية جاهزون لمباراة الغد أمام قادش".

وأشار "بعد النتائج الإيجابية الأولى، جاءت باقي النتائج سلبية، مصممون على اللعب وعلينا أن نتعايش مع الأمر مثلما يفعل المجتمع ، هذا الفيروس أصبح أقل قوة من ذي قبل ويجب أن نضع في اعتبارنا ضرورة العناية بأنفسنا والالتزام بجميع الاحتياطات".

وأكد "هازارد سيشارك منذ البداية غدا، هو في حاجة إلى القوة الدافعة وسيشارك نظرا لأنه تدرب بشكل جيد ويستحق ذلك ، المشكلة هي أنه لا يتمكن بشكل دائم من التدريب بنسبة 100% وأعتقد أنه سيقدم مباراة جيدة غدا".

وختم المدرب الإيطالي بالقول "بنزيمة تدرب بشكل جيد للغاية ، إنه في حالة جيدة جدا وسيشارك في المباراة ، مودريتش جاءت نتيجته سلبية ويبقى مفعما بالثقة ، إنه يشعر بالإرهاق وعانى من الحمى لذا لن يتواجد غدا ، ثم سيتوجب علينا مراجعة ما تقوله اللوائح".

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