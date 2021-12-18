هازارد سيشارك أساسيا مع ريال مدريد لأول مرة منذ سبتمبر

المصدر: وكالات

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن لاعب الوسط المهاجم إيدن هازارد سيبدأ أساسيا في المباراة ضد ضيفه قادش بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

وستكون هذه أول مشاركة أساسية للاعب بلجيكا منذ خسارة ريال بملعبه 2-1 أمام شريف تيراسبول بدوري أبطال أوروبا يوم 28 سبتمبر.

وقال أنشيلوتي إن اختيار هازارد لا يتعلق بغياب ستة لاعبين بسبب عدوى كوفيد-19 بالنادي.

وأبلغ المدرب الإيطالي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "سيبدأ أساسيا ليس لغياب لاعبين. اجتهد في عمله ولم يغير عقليته".

ولم يدخل هازارد التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز 2-1 على بلنسية يوم 19 سبتمبر ولم يكمل أي مباراة هذا الموسم.

وأضاف أنشيلوتي "يواصل تحفيز نفسه ويتدرب جيدا ويستحق اللعب" أمام قادش القابع بمراكز الهبوط.

وتابع "النصف الأول من الموسم كان سيئا بالنسبة له لتألق فينيسيوس جونيور و(كريم) بنزيمة وكنت أفضل الدفع بماركو أسينسيو ورودريجو والتبديل بينهما في الهجوم".

وأسينسيو ورودريجو ضمن ستة لاعبين بالفريق الأول لريال أصيبوا بكوفيد-19 هذا الأسبوع بجانب جاريث بيل ولوكا مودريتش ومارسيلو وأندري لونين.

وظهرت نتيجة فحص مودريتش إيجابية يوم الأربعاء وتحولت إلى سلبية أمس الجمعة لكنه سيستمر في الحجر الصحي للتأكد من عدم وجود أعراض.

وواصل المدرب "مودريتش مرهق قليلا. تعرض لحمى ولن يلعب ولا زلنا بحاجة لتقييم موقفه".

وأشار إلى أن بنزيمة، الذي يواصل التعافي من إصابة بالساق اليسرى، "في حالة جيدة وسيلعب غدا" أمام قادش الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم.

ويتصدر ريال جدول الدوري بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تتبقى له مباراة، وتسع نقاط عن ريال بيتيس.

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