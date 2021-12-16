كورونا تنتشر وسط لاعبي ريال مدريد.. و4 إصابات جديدة

المصدر: وكالات

أعلن ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم اليوم اصابة أربعة لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا، غداة الإعلان عن اصابة ظهيره البرازيلي مارسيلو وصانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش بـ "كوفيد-19".

وأفاد النادي الملكي أن الويلزي غاريث بايل وماركو أسنسيو والبرازيلي رودريغو والحارس الأوكراني أندريي لومين انضموا إلى قامة المصابين، فيما جاءت نتيجة الإيطالي دافيدي أنشيلوتي أحد أعضاء الطاقم التدريبي ونجل المدرب كارلو، إيجابية أيضاً.

واتخذ ريال أقصى الاجراءات الاحترازية والصحيّة بهدف السيطرة على تفشي الفيروس في صفوفه، وذلك قبل ثلاثة أيام من استضافته لنادي قادش ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة الأحد. ولم تقتصر الاصابات في فريق ريال لكرة القدم، بل جاءت نتيجة اختبار بابلو لاسو مدرب فريق كرة السلة إيجابية الاثنين، إلى جانب اللاعب الفرنسي الدولي توماس هورتيل، ما دفع نادي العاصمة للتعهد بإجراء فحوصات للاعبي ومديري الأقسام الرياضية الأخرى في النادي. وأعلن ريال الأربعاء رصد حالتين إيجابيتين هما مودريتش ومارسيلو، فيما جاءت نتائج بقية الاختبارات سلبية.

وكشفت الاختبارات التي أجريت صباح الخميس عن خمس نتائج إيجابية (4 لاعبين وإداري)، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل فريق كرة القدم المحترف إلى سبع.

وبحسب البروتوكول المعمول به في إسبانيا، يجب أن يلعب ريال مدريد مباراته ضد قادش طالما أن لديه على الأقل 5 لاعبين معافين في الفريق الأول، بما في ذلك حارس المرمى. على أن ينضم اللاعبون المصابون الذين سبق لهم الحصول على اللقاح، إلى الفريق مجدداً فور تقديم نتيجة سلبية. ويتصدر ريال ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة، فيما بات مبتعداً بفارق 13 نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب بعد فوزه عليه 2-صفر الأحد.

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