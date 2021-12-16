تأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب كورونا

المصدر: وكالات

انضم اللقاء الذي كان مقرراً اليوم بين ليستر سيتي وضيفه توتنهام في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الى لائحة المباريات المؤجلة بسبب الإصابات بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الأول. وقال في بيان "بإمكان ليستر سيتي التأكيد بأن مجلس إدارة الدوري الممتاز قرر تأجيل مباراة مساء الخميس ضد توتنهام"، مضيفاً "تم اتخاذ القرار بتوجيهات من المستشارين الطبيين بعدما أعاد النادي تقديم طلب التأجيل عقب تأكده هذا الصباح من وجود مزيد من الاختبارات الإيجابية بكوفيد-19 ضمن تشكيلة الفريق الأول".

وكشف أنه "نتيجة لذلك، لم يعد في تصرف النادي العدد الكافي من لاعبي الفريق الأول لخوض هذه المباراة". وباتت مباراة مساء الخميس الرابعة حتى الآن التي يتم تأجيلها بسبب موجة التفشي الجديدة في صفوف الأندية الإنكليزية، بعد برايتون-توتنهام التي كانت مقررة الأحد، برنتفورد-مانشستر يونايتد وبيرنلي واتفورد اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء والأربعاء توالياً.

وقبل اتخاذ القرار بتأجيل مباراة ليستر وتوتنهام، طالب المدرب الدنماركي لبرنتفورد توماس فرانك اليوم بإرجاء المرحلة الثامنة عشرة المقررة في عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، من أجل اتاحة المجال أمام الأندية للتعامل مع الوضع الصحي الطارىء. وبدأت بريطانيا تسجل أرقاماً مرتفعة جداً من الإصابات بكورونا نتيجة متحورة أوميكرون الأسرع انتشاراً من متحورة دلتا، وقد بلغ عدد الحالات الإيجابية الأربعاء 78610 أشخاص ثبتت إصابتهم مخبرياً، مع توقع الخبراء بأن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير في الأيام القليلة المقبلة.

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