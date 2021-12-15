ريال مدريد يعلن غياب نجميه حتى نهاية السنة

المصدر: وكالات

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم إصابة صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش وظهيره البرازيلي مارسيلو بفيروس كورونا، ما يعني بالتأكيد أنهما لن يكون مع الفريق في مباراتيه الأخيرتين لهذا العام. واكتفى النادي الملكي ببيان مقتضب على موقعه الرسمي، قال فيه "يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَينا مارسيلو ولوكا مودريتش جاءت إيجابية بكوفيد-19".

ولن يكون اللاعبان بالتالي مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين يخوض مباراتيه الأخيرتين لهذا العام الأحد ضد قادش ثم الثلاثاء في ضيافة أتلتيك بلباو.

ويتصدر ريال ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة، فيما بات مبتعداً بفارق 13 نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد حامل اللقب بعد الفوز على الأخير 2-صفر الأحد.

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