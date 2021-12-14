أتلتيكو مهدد بخسارة خدمات غريزمان في قمة إشبيلية

المصدر: وكالات

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في المواجهة المرتقبة لفريقه أتلتيكو مدريد حامل اللقب أمام إشبيلية السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بسبب "إصابة عضلية" في فخذه الأيمن تعرّض لها خلال دربي العاصمة أمام ريال المتصدر الأحد الماضي. وأفاد أتلتيكو في بيان أنّ ابن الـ 30 عامًا خضع لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر "إصابة في عضلة الفخذ الأيمن".

ولم يحدّد النادي صاحب الركز الرابع في الدوري برصيد 29 نقطة، مدة غياب مهاجمه المعار من برشلونة، مشيرًا إلى "انتظار المزيد من التطورات"، غير أنّ مشاركته في المباراة أمام إشبيلية الثاني (34 نقطة) تبدو شبه مستحيلة.

واستُبدل غريزمان في الشوط الأوّل من دربي مدريد التي خسرها "روخي بلانكوس" أمام جاره اللدود صفر-2، بعد أن شعر بأوجاع في فخذه الأيمن. وغاب ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم بداعي الإيقاف، وذلك بمواجهة ليفربول الانكليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الاخير 2-صفر.

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