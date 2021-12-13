اليمن تهزم السعودية وتتوج ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين

المصدر: وكالات

توج المنتخب اليمني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للناشئين بفوزه على مضيفه السعودي 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية التي جرت على استاد الأمير محمد بن فهد اليوم الاثنين.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم محمد البرواني بهدف لليمن في الدقيقة 46 لكن محمد العيسى خطف هدف التعادل القاتل للأخضر السعودي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الفريق اليمني لصالحه بنتيجة 4 /3.

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