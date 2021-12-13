تعرف إلى قرعة دوري أبطال أوروبا بعد إعادتها.. مواجهات نارية

المصدر: وكالات

أسفرت إعادة قرعة دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن أكثر من مواجهة نارية.

وأوقعت القرعة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا، كما أوقعت إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة ليفربول المتوج باللقب عام 2019، وأتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويلتقي تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب مع ليل الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وصيف بطل الموسم الماضي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني المتوج باللقب ست مرات مع ريد سبول سالزبورج النمساوي ويوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني وبنفيكا البرتغالي مع أياكس الهولندي.

وكانت القرعة قد سحبت أول مرة في وقت سابق اليوم وأسفرت عن لقاء بنفيكا مع ريال مدريد وفياريال مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مع بايرن ميونخ وريد بول سبالزبورج مع ليفربول وإنتر ميلان مع أياكس وسبورتينج لشبونة مع يوفنتوس وتشيلسي مع ليل وباريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد.

لكن اليويفا قرر إعادة القرعة بعد أن شهدت عملية السحب خطأ فنيا، حيث شهدت اختيار كرة تحمل اسم مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال، وهو ما يعد غير ممكن طبقا لقواعد البطولة، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات، وأعيد سحب الكرة ليقع مانشستر سيتي في مواجهة فياريال، لكن اليويفا أعلن بعدها عن إعادة سحب القرعة كليا.

وذكر اليويفا في البيان الذي أعن من خلاله عن إعادة القرعة :"بعد مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي مسؤول عن توجيه المسؤولين (المشاركين في سحب القرعة) للفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض، وقع خطأ في قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا".

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