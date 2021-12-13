ما هي الأخطاء التي وقعت في قرعة دوري أبطال أوروبا؟

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيجرى إعادة سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن شهدت عملية السحب "خطأ فنيا" اليوم.

وذكر اليويفا :"بعد مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي مسؤول عن توجيه المسؤولين (المشاركين في سحب القرعة) للفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض، وقع خطأ في قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف اليويفا أن القرعة ستعاد في الساعة 1400 بتوقيت جرينيتش اليوم (السادسة مساءا بتوقيت الإمارات) دون الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن الخلل الفني الذي نادرا ما يحدث.

ويتعلق الأمر بوضع مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة فياريال الإسباني، وهو ما لا تتيحه قواعد البطولة حيث لا يمكن أن يلتقي الفريقان في دور الستة عشر بعد أن التقيا في دور المجموعات، وأعيد السحب خلال القرعة التي أوقعت مانشستر سيتي في مواجهة فياريال.

وأعلن اليويفا بعدها عن إعادة القرعة، حيث يبدو أن الكرة التي تحمل اسم مانشستر يونايتد لم تكن بذلك ضمن إناء الفرق المؤهلة لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال اليويفا في بيان "بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج الذي يقدمه مزود خدمة خارجي والذي يرشد المسؤولين بشأن الفرق التي يمكن أو لا يمكن الجمع بينها حدث خطأ ملموس في قرعة دور الستة عشر لدوري الأبطال.

"نتيجة لذلك تم إلغاء نتيجة القرعة السابقة وسيتم إعادتها بالكامل الساعة 1500 بتوقيت وسط أوروبا".

وكانت القرعة أوقعت بالخطأ مانشستر يونايتد مع فياريال رغم أن الفريقين تقابلا في دور المجموعات.

واستمرت الأخطاء حين جاء الدور على تحديد منافس أتليتيكو مدريد حيث تجاهل البرنامج وضع ورقة مانشستر يونايتد.

واصطدم يونايتد في النهاية مع باريس سان جيرمان بينما تقابل أتليتيكو مع بايرن ميونيخ وقال الفريق الإسباني إنه أجرى مشاورات مع اليويفا "لتفسير الأمر والتوصل إلى حلول بعد هذا الخطأ".

وستقام مواجهات دور الستة عشر في فبراير شباط ومارس.

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