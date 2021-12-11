مصر تهزم الأردن في الوقت الإضافي وتضرب موعدا مع تونس في نصف نهائي كأس العرب

المصدر: وكالات

تأهل المنتخب المصري بصعوبة للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الأردني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب الأردني بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة 12، وتعادل المنتخب المصري بهدف سجله مروان حمدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 قبل أن يلعبا شوطين إضافيين.

واستطاع أحمد رفعت أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 99 ثم سجل مروان داوود الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة، فيما تأهل المنتخب الأردني لهذا الدور بصفته وصيف المجموعة الثالثة.



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