محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

المصدر: وكالات

حافظ ليفربول على موقعه في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا أمام ضيفه استون فيلا وتغلب عليه 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

كذلك تغلب تشيلسي صاحب المركز الثالث على ليدز يونايتد 3 / 2 كما فاز أرسنال على ساوثهامبتون 3 / صفر، وذلك بعد أن شهدت المرحلة نفسها اليوم فوز مانشستر سيتي المتصدر على وولفرهامبتون 1 / صفر.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام تشيلسي.

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