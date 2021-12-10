اعتقال بطل أولمبي فرنسي شهير لاتهامه باغتصاب قاصر

المصدر: وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس البطل الأولمبي السابق يانيك أنييل في إطار تحقيق بتهمة "اغتصاب واعتداء جنسي على قاصر في الخامسة عشرة من عمرها"، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في مولوز (هو-رين) وكالة (فرانس برس).

وكشفت إدفيج رو موريزو أن ابن الـ 29 عاماً، السباح الشهير والفائز بذهبيتي 200 م حرة والتتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد لندن 2012 إضافة الى تتويجه بطلاً للعالم في هذين السباقين عام 2013، أوقف "في باريس ونُقِلَ الى الحجز في مولوز" بناء على تفويض قضائي. وقالت المدعية العامة إنه تم تقديم شكوى بحق أنييل الصيف الماضي لوقائع تعود "الى عام 2016 تقريباً".

واستحصل أنييل على ترخيص في نادي "مولوز أولمبيك" للسباحة في سبتمبر 2014، قبل أن يغادره في صيف 2016 بعد الألعاب الأولمبية في ريو.

ومنذ اعتزاله السباحة عام 2016، انتقل أنييل الى مزاولة الرياضة الإلكترونية ويظهر بانتظام في وسائل الإعلام المختلفة، وهو كان مستشاراً بارزاً لشبكة "فرانس تيليفيزيون" خلال أولمبياد طوكيو الصيف المنصرم.

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