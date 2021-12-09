زيدان يعيد البسمة إلى جمهور الكرة العراقية بعد وداع كأس العرب

المصدر: محمد فاضل - دبي

استبشر جمهور الكرة العراقية خيرا، وأبدى الكثيرون سعادتهم الكبيرة، بعد استدعاء لاعب المنتخب الاولمبي العراقي زيدان إقبال ليلعب مع الفريق الاول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ومشاركته أمس في ختام الدور الأول أمام فريق يونغ بويز السويسري في الدقائق الاخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وتأتي هذه الفرحة التي عبر عنها الكثيرون في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم، على الرغم من وداع المنتخب العراقي مبكرا من الدور الأول لكأس العرب التي تستضيفها قطر حاليا.

وسبق لزيدان اقبال المشاركة مع المنتخب الاولمبي العراقي في تصفيات بطولة غرب اسيا، ولم يتمكن اتحاد الكرة العراقي من ضمه للمنتخب الاول كون بطولة كأس العرب لا تتزامن مع ايام "فيفا".

وقال زيدان في تصريحات صحافية بعد المباراة: شعور لا يُصدَّق في الظهور الاول في أولد ترافورد، ‏لقد نشأت وأنا أشجع هذا النادي، وأمثل مانشستر يونايتد في دوري الأبطال شرف لا يصدق، و‏لم يكن هذا ممكنا لولا دعم عائلتي واصدقائي والمدربين ولا استطيع ان اشكرهم بما فيه الكفاية، انها مجرد بداية، و‏الحمد لله دائما وابدا.

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