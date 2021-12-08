حفيظ دراجي يفُسر كراهيته للكرة التونسية.. السبب امرأة (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى-دبي

ردّ المعلق الجزائري، حفيظ دراجي على ما يتردد حول سبب هجومه الدائم على أندية ومنتخب تونس خلال تعليقه على مبارياتهم في البطولات الدولية والقارية، وقال في تصريحات تلفزيونية: "قبل أن أتم زواجي الحالي، كنت أرغب في الزواج من فتاة تونسية، وأهلها قد رفضوا، وهذا ما أحزنني".

وأضاف: "احترم بالطبع تاريخ الأندية التونسية وأيضا منتخب نسور قرطاج، ولا أقول إلا ما أشاهده في المباريات أحاول أن أنقل كل شيء للمشاهد بحيادية تامه، ولا أهتم بما يقال".

🎥 حفيظ دراجي: "هذه هي مشكلتي مع تونس" 😅 pic.twitter.com/WFNmFhtua6 — أفلاطونة 📚 (@X_OSNB) December 6, 2021

وتعرض حفيظ دراجي لموجة انتقادات كبيرة بعد تعليقه على مباراة تونس ضد سورية في بطولة كأس العرب والتي انتهت لمصلحة الأخير بهدفين دون رد.

واعتبر مُغردون أن دراجي تمادى في مدح السوريين على حساب منتخب بلادهم، وهو ما يعكس سر كراهيته للكرة التونسية سواء على صعيد الأندية والمنتخبات، اذ بث مقاطع له لتعليقات اعتبروه اساءه للجماهير ولتاريخ الكرة التونسية.

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