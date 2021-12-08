الاتحاد الجزائري يطمئن الجماهير على مهاجم المنتخب بغداد بونجاح

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن بغداد بونجاح مهاجم المنتخب خضع للفحوص الطبية اللازمة، ولم تظهر وجود أي أمر مثير للقلق.

ولم يشارك بغداد بونجاح سوى لشوط واحد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب المصري 1 / 1 أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

واضطر بونجاح للخروج إثر التحام مروع مع حارس المرمى المصري محمد الشناوي ثم سقوط قوي على الأرض، وجرى نقله إلى المستشفى حيث ظهرت عليه أعراض لفقدان الذاكرة.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان نشره اليوم بموقعه على الإنترنت أن بونجاح خضع لفحوص طبية في مستشفى "حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، وتبين أنه لا يعاني من أي مشكلة مثيرة للقلق.

وأضاف الاتحاد أن بونجاح سيخضع للمتابعة من قبل الجهاز الطبي للمنتخب وسيعود إلى التدريبات وقتما يكون مستعدا لذلك.

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