احتمالات التأهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. برشلونة في خطر

المصدر: وكالات

في ما يأتي احتمالات التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، قبل الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات المقررة الثلاثاء والأربعاء، ويتصدر المشهد مواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ إذ تبدو فرصة البارسا في التأهل صعبة للغاية لحاجته إلى الفوز أو عدم فوز بنفيكا على أرضه أمام دينامو كييف.



المجموعة الأولى:

باريس سان جرمان الفرنسي (8 نقاط) - بروج البلجيكي (4)، لايبزيغ الألماني (4) - مانشستر سيتي الإنكليزي (12)

مانشستر سيتي: تأهل كمتصدر للمجموعة.

باريس سان جرمان: تأهل كوصيف للمجموعة.

لايبزيغ: سيحلّ ثالثاً ويكمل المشوار في ملحق يوروبا ليغ بحال فوزه، أو تعادله مع عدم فوز بروج، أو بحال خسارة بروج.

بروج: سيحلّ ثالثاً ويكمل المشوار في ملحق يوروبا ليغ بحال فوزه وعدم فوز لايبزيغ، أو تعادله وخسارة لايبزيغ.

المجموعة الثانية:

بورتو البرتغالي (5) - أتلتيكو مدريد الإسباني (4)، ميلان الإيطالي (4) - ليفربول الإنكليزي (15)

ليفربول: ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة.

بورتو: سيتأهل بحال فوزه، أو تعادله وعدم فوز ميلان.

أتلتيكو: سيتأهل بحال فوزه وتعثر ميلان، وبحال فوزهما معا شرط أن يكون فارق الاهداف في صالحه.

ميلان: سيتأهل بحال فوزه وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل، وبحال فوزه وأتلتيكو شرط أن يكون فارق الاهداف في صالحه.

المجموعة الثالثة:

أياكس أمستردام الهولندي (15) - سبورتينغ البرتغالي (9)، بوروسيا دورتموند الألماني (6) - بشيكتاش التركي (0)

أياكس: ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة.

سبورتينغ: تأهل كوصيف للمجموعة.

دورتموند: سيحلّ ثالثاً ويتابع المشوار في ملحق يوروبا ليغ.

بشيكتاش: سيحلّ رابعاً.

المجموعة الرابعة:

ريال مدريد الإسباني (12) - إنتر الإيطالي (10)، شاختار دانيتسك الأوكراني (1) - شيريف تيراسبول المولدافي (6)

ريال مدريد: تأهل إلى دور الـ16. سيتصدر بحال عدم خسارته ضد إنتر.

إنتر: تأهل إلى دور الـ16. سيتصدّر بحال فوزه على ريال مدريد.

شيريف: سيحلّ ثالثاً ويكمل المشوار في ملحق يوروبا ليغ.

شاختار: سيحلّ رابعاً.

المجموعة الخامسة:

بايرن ميونيخ الألماني (15) - برشلونة الإسباني (7)، بنفيكا البرتغالي (5) - دينامو كييف الأوكراني (1)

بايرن: ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة.

برشلونة: سيتأهل بحال فوزه، أو عدم فوز بنفيكا.

بنفيكا: سيتأهل بحال فوزه وعدم فوز برشلونة.

دينامو: سيحلّ رابعاً.

المجموعة السادسة:

مانشستر يونايتد الإنكليزي (10) - يونغ بويز السويسري (4)، أتالانتا الإيطالي (6) - فياريال الإسباني (7)

مانشستر يونايتد: تأهل كمتصدر للمجموعة.

فياريال: سيتأهل إذا تفادى الخسارة. سيحلّ ثالثاً بحال خسارته.

أتالانتا: سيتأهل بحال فوزه. سيحلّ ثالثاً بحال تعادله.

يونغ بويز: لا يمكنه التأهل. سيحلّ ثالثاً بحال فوزه وخسارة أتالانتا.

المجموعة السابعة:

فولفسبورغ الألماني (5) - ليل الفرنسي (8)، سالزبورغ النمسوي (7) - إشبيلية الإسباني (6)

ليل: سيتأهل إذا تفادى الخسارة. سيتصدر بحال فوزه، أو بحال تعادله وعدم فوز سالزبورغ.

سالزبورغ: سيتأهل إذا تفادى الخسارة. سيضمن الصدارة بحال فوزه وتعثر ليل.

إشبيلية: سيتأهل بحال فوزه. سيضمن الصدارة بحال فوزه وخسارة ليل.

فولفسبورغ: سيتأهل بحال فوزه. سيضمن الصدارة بحال فوزه وانتهاء المباراة الثانية بالتعادل.

المجموعة الثامنة:

زينيت الروسي (4) - تشلسي الإنكليزي (12)، يوفنتوس الإيطالي (12) - مالمو السويدي (1)

تشلسي: ضمن التأهل. سيتصدر بحال فوزه، أو بحال تعادله وعدم فوز يوفنتوس، أو بحال خسارة يوفنتوس.

يوفنتوس: ضمن التأهل. سيتصدّر بحال فوزه مع عدم فوز تشلسي، أو بحال تعادله وخسارة تشلسي.

زينيت: سيحلّ ثالثاً ويتابع المشوار في ملحق يوروبا ليغ.

مالمو: سيحلّ رابعاً.

- الأندية التي ضمنت تأهلها إلى دور الـ16: أياكس، بايرن، تشلسي، إنتر، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جرمان، ريال مدريد، سبورتينغ.

- الأندية القادرة على بلوغ دور الـ16: ميلان، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بنفيكا، ليل، بورتو، سالزبورغ، إشبيلية، فياريال، فولفسبورغ.

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