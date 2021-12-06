قبل انطلاقها بشهر.. نسخة أمم إفريقيا 2021 مهددة بالإلغاء

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) محمد عبد المنعم شطة، ونجم النادي الأهلي الأسبق، إن كأس أمم إفريقيا مهددة بالتأجيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شطة خلال تصريحات تلفزيونية: "الملاعب غير جاهزة حتى الآن، وحال عدم إقامة البطولة في الكاميرون سيتم إلغاؤها".

وواصل المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف: هناك ضغط مباريات على صعيد الأجندة الدولية في الفترة المقبلة، وهو ما يصعب من أمر التأجيل.

وكانت تقارير صحفية قطرية كشفت في وقت سابق، وجود اتجاه لدى الدوحة للحصول على حقوق تنظيم كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وأشارت التقارير إلى أن الدوحة تحاول إقناع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى أراضيها، مؤكدة أن قطر تحاول استغلال عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة كان 2021، فضلًا عن عدم استقرار الأحوال الصحية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، مطلع العام المقبل 2022، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.

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