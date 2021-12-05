تعرف إلى الحالة الصحية للاعب برشلونة المصاب في رأسه

المصدر: وكالات

غادر الدولي بابلو مارتين "جابي" لاعب وسط برشلونة، المستشفى التي نقل إليها، بعدما اضطر لمغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، السبت، إثر تعرضه لإصابة قوية في الرأس.

وأعلن برشلونة أن نتائج الاختبارات التي خضع لها جابي، البالغ 17 عاماً، إيجابية، وقد غادر المستشفى.

وتعرض جابي لإصابة قوية في الرأس بعد نصف ساعة من بدء مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وغادر الملعب محمولا على النقالة.

واتبع الجهاز الطبي لبرشلونة بروتوكول الارتجاج في المخ وتم نقل اللاعب إلى المستشفى عقب اللقاء.

وحقق ريال بيتيس انتصارا ثمينا على برشلونة، بهدف دون رد، مساء السبت، بمعقل البلوغرانا "كامب نو".

سجل هدف المباراة الوحيد خوان ميجيل خمينيز لوبيز "خوانمي" نجم ريال بيتيس في الدقيقة (79) من عمر اللقاء.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع.

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