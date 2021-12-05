دول عربية لم تصوت لمحمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية.. 5 فقط أنصفوه أمام ميسي ورونالدو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت تسريبات من تصويت الصحافيين في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور 2021" عن تعرض النجم المصري محمد صلاح لخيبة أمل، إذ لم يجد المساندة الكاملة من الوسط الصحافي العربي.

وحسب القوائم المسربة، فإن أصوات العرب في المركز الأول كانت بعيدة عن صلاح ولم تختاره سوى خمس دول فقط من إجمالي المشاركين في التصويت وهي: اليمن، الأردن، العراق، فلسطين، ومصر.

ولم يصوت من بين الصحفيين في المركز الأول لصالح محمد صلاح من غير العرب إلا بوتان من آسيا.

وصوت 180 صحفيا على مستوى العالم لاختيار الفائز بالكرة الذهبية بين 30 لاعبا تم ترشيحهم لنيل الجائزة المرموقة، ورتب الصحفيون، قائمة مكونة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.

ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.

ونال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2021، وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز السابع وهو ما فاجأ الكثير نظرا لمستواه المتميز مع "الريدز"، فيما جاء البرتغالي كرستيانو رونالدو في المركز السادس.

كما خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا والصومال وموريتانيا.

أما النجم العربي الثاني الذي كان ضمن الـ30 المرشحين، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حل في المركز الـ20، فلم يصوت له سوى صحفيين عربيين اثنين، من بلاده ومن اليمن.

تصويت الدول العربية لجائزة الكرة الذهبية

مصر

1- محمد صلاح

2- كريم بنزيما

3- ليونيل ميسي

4- روبرت ليفانوفسكي

5- نغولو كانتي

الجزائر

1- جورجينيو

2- كيفن دي بروين

3- رياض محرز

4- روبرت ليفاندوفسكي

5- ليونيل ميسي

السعودية

1- جورجينيو

2- ليونيل ميسي

3- نغولو كانتي

4- برونو فرنانديز

5- محمد صلاح

جزر القمر

1- كريم بنزيما

2- جورجينيو

3- محمد صلاح

4- روبرت ليفاندوفسكي

5- نغولو كانتي

الإمارات

1- ليونيل ميسي

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- جورجينيو

4- محمد صلاح

5- كريم بنزيما

البحرين

1- جورجينيو

2- كريم بنزيما

3- محمد صلاح

4- ليونيل ميسي

5- كريستيانو رونالدو

جيبوتي

1- ليونيل ميسي

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- نغولو كانتي

4- جورجينيو

5- محمد صلاح

ليبيا

1- ليونيل ميسي

2- محمد صلاح

3- روبرت ليفاندوفسكي

4- كيفن دي بروين

5- كيليان مبابي

المغرب

1- جورجينيو

2- كريم بنزيما

3- كريستيانو رونالدو

4- ليونيل ميسي

5- محمد صلاح

العراق

1- محمد صلاح

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- كريم بنزيما

4- جورجينيو

5- ليونيل ميسي

موريتانيا

1- روبرت ليفاندوفسكي

2- جورجينيو

3- ليونيل ميسي

4- نغولو كانتي

5- كريستيانو رونالدو

لبنان

1- ليونيل ميسي

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- جورجينيو

4- كيليان مبابي

5- كريستيانو رونالدو

سلطنة عمان

1- كريم بنزيما

2- محمد صلاح

3- جورجينيو

4- كيليان مبابي

5- ليونيل ميسي

قطر

1- جورجينيو

2- ليونيل ميسي

3- كريم بنزيما

4- روبرت ليفاندوفسكي

5- محمد صلاح

فلسطين

1- محمد صلاح

2- ليونيل ميسي

3- كريستيانو رونالدو

4- كيليان مبابي

5- جورجينيو

السودان

1- ليونيل ميسي

2- محمد صلاح

3- نغولو كانتي

4- إيرلينغ هالاند

5- كريم بنزيما

تونس

1- كريم بنزيما

2- روبرت ليفاندوفسكي

3- ليونيل ميسي

4- جورجينيو

5- نغولو كانتي

الأردن

1- محمد صلاح

2- كريم بنزيما

3- كيليان مبابي

4- كريستيانو رونالدو

5- ليونيل ميسي

اليمن

1- محمد صلاح

2- كريم بنزيما

3- رياض محرز

4- كريستيانو رونالدو

5- كيليان مبابي

سورية

1- كريم بنزيما

2- كريستيانو رونالدو

3- ليونيل ميسي

4- إيرلينغ هالاند

5- روبرت ليفاندوفسكي

الصومال

1- ليونيل ميسي

2- جورجينيو

3- روبرت ليفاندوفسكي

4- نغولو كانتي

5- كريم بنزيما

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