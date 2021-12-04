صلاح يمرر وأوريجي يسجل في ليلة فوز ليفربول على وولفرهامبتون

المصدر: وكالات

تصدر فريق ليفربول جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما تغلب على وولفرهامبتون 1 / صفرخلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ويستهام على تشيلسي 3 -2 ونيوكاسل على بيرنلي 1 - صفر، وتعادل ساوثهامبتون مع برايتون 1-1.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديفوك أوريجي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من تمريرة رائعة تلقاها من محمد صلاح عندما استلم الكرة في الناحية اليمنى ليتوغل بها حتى دخل منطقة الجزاء ثم مررها إلى ديفوك أوريجي الذي استلمها وسدد كرة أرضية قوية لتعانق كرته الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز ليفربول بهدف نظيف.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام تشيلسي المتصدر، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.

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