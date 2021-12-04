منتخب الجزائر يفوز على نظيره اللبناني في كأس العرب

المصدر: وكالات

فاز المنتخب الجزائري على نظيره اللبناني 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وسجل هدفي المنتخب الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، والطيب المزياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد حسام الدين مرزيق لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 78، وطرد قاسم الزين لاعب المنتخب اللبناني في الدقيقة 83.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب اللبناني بلا نقاط.

وفي حال فوز مصر على السودان في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم سيتأهل رسميا لدور الثمانية.

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