المغرب قاب قوسين من ربع نهائي كاس العرب برباعية في الأردن

المصدر: وكالات

بات المنتخب المغربي حامل اللقب قاب قوسين من العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم، بفوزه على الأردن برباعية نظيفة السبت على استاد أحمد بن علي في قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وتناوب على تسجيل أهداف "أسود الأطلس" كل من يحيى جبران (4)، لاعب الأهلي المصري بدر بنون (25)، محمد الشيبي (45+3)، ولاعب العين الإماراتي سفيان رحيمي (88 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتاليين بعد الأول على فلسطين بالنتيجة عينها، وتصدر المجموعة الثالثة، فيما بقي الأردن ثانياً مع ثلاث نقاط.

وقد يحسم المغرب تأهله رسمياً في وقت لاحق، في حال تعادلت السعودية مع فلسطين في وقت لاحق اليوم، وإلا سينتظر "أسود الأطلس" حتى الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.

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