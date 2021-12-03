الخارق هالاند لا يستطيع اللعب 90 دقيقة

المصدر: وكالات

أكد مدرب بوروسيا دورتموند ماركو روزه بان مهاجمه النروجي ايرلنغ هالاند سيخوض مباراة القمة ضد بايرن ميونيخ السبت لكنه قد لا يشارك على مدى الدقائق التسعين.

وغاب هالاند عن الملاعب لمدة شهر بداعي الاصابة قبل ان يعود الى الملاعب الاسبوع الماضي عندما شارك احتياطيا في المباراة ضد فولفسبورغ وسجل هدفا خلال فوز فريقه 3-1.

وقال مدرب دورتموند في مؤتمر صحافي الجمعة "لم نقرر بعد الدقائق التي سيخوضها. لقد تدرب طوال هذا الاسبوع بشكل جيد لكن يجب ان نكون حذرين، قد لا يكون الامر كافيا لكي يخوض 90 دقيقة".

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا بحسب ما اعلن مدربه يوليان ناغلسمان.

وقال مدرب الفريق البافاري "بالنسبة الى ليون، حظوظه تتراوح بين 40 و60 في المئة، لا يمكن اتخاذ القرار الا غدا، لانه يشعر ببعض الألم".

وتابع "آمل في ان يلعب لكن المباراة قوية جدا وبالتالي لا يمكن ان تلعب الا اذا كنت في كامل لياقتك البدنية".

وفي حال عدم مشاركة غوريتسكا، فان ناغلسمان سيلجأ اغلب الظن الى لاعب الوسط الشاب جمال موسيالا للحلول بدلا منه.

يذكر ان بايرن ميونيخ يتقدم على بوروسيا دورتموند بفارق نقطة في صدارة الترتيب العام.

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