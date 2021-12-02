إريكسن يستأنف التمارين في الدنمارك للمرة الأولى مند تعرضه لأزمة قلبية

المصدر: وكالات

استأنف صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن التمارين للمرة الأولى منذ ابتعاده عن الملاعب جراء تعرض لسكتة قلبية في مستهل مباريات منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا 2020 في كرة القدم هذا الصيف، بحسب ما أفاد مسؤول في نادي أودنسه الخميس.

وما زال إريكسن (29 عاماً) يرتبط رسميًا مع إنتر الإيطالي بموجب عقد حتّى عام 2024، وهو متواجد حالياً في أودنسه حيث بدأ مسيرته الكروية وما يزال يمتلك منزلاً.

وكان إريكسن انهار في 12 يونيو في كوبنهاغن خلال مباراة الدنمارك الأولى في النهائيات القارية ضد فنلندا في كوبنهاغن، اثر تعرضه لسكتة قلبية. واحتاج لاعب توتنهام الإنجليزي السابق الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل ان يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

قال مايكل هيمينسن المدير الرياضي لنادي أودنسه الذي يخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى الدنماركية، لصحيفة "بي تي" اليومية "نحن سعداء لانه طلب منا ما إذا كان بامكانه أن يستأنف التمارين في أدالين"، مركز تدريب الفريق.

وبحسب ما جاء في الصحيفة، تدرب إريكسن منذ الساعة الثامنة (07:00 بتوقيت غرينيتش) الأربعاء باشراف مدرب. ووفقًا لهذه المصادر، يركز لاعب خط الوسط بشكل أساسي على التمارين البدنية، ولكنه يتدرب أيضًا بالكرة.

وتابع هيمينسن "نحن سعداء للغاية لأن كريستيان إريكسن يحافظ على لياقته البدنية في ملاعبنا هذه الأيام". في المقابل، أوضح راسموس نايستغو مدير الاتصالات في النادي لوكالة فرانس برس أن "كريستيان إريكسن يستخدم أرضية الملعب لإعادة تأهيله"، مؤكداً انه "لا يتدرب مع فريقنا".

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