نجوم المضرب يدعمون قرار تعليق الدورات في الصين بسبب قضية بينغ

المصدر: وكالات

أعرب نجوم كرة المضرب حول العالم عن دعمهم المطلق لقرار رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي أيه) بتعليق جميع الدورات المقررة في الصين، وذلك بسبب مخاوف بشأن سلامة اللاعبة بينغ شواي، مع تزايد الدعوات الخميس لرياضات أخرى لتحذو حذوها.

واتخذت الرابطة هذا القرار الاربعاء بعد أن أعرب رئيسها التنفيذي ستيف سايمون عن "شكوك جدية" بشأن سلامة اللاعبة التي اتهمت نائب رئيس الوزراء السابق بالاعتداء عليها جنسيًا.

وجدد سايمون دعوته للصين لإجراء "تحقيق كامل وشفاف، من دون رقابة" في مزاعم بينغ التي كشفت أن نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي الذي كان من 2013 إلى 2018 من بين أكثر سبعة سياسيين نفوذا في الصين، "أجبرها" على ممارسة الجنس.

وحصل هذا القرار بتعليق الدورات في الصين وهونغ كونغ أيضًا على الدعم الكامل من بعض أكبر الأسماء في عالم الكرة الصفراء أمثال المصنف أول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركية بيلي جين كينغ مؤسّسة "دبليو تي ايه".

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار الى خسائر بملايين الدولارات للرابطة كون الصين تشكل واحدة من أكبر أسواقها. ووصف ديوكوفيتش بعد قيادته صربيا إلى نصف نهائي كأس ديفيس الاربعاء القرار بأنه "جريء وشجاع للغاية"، بينما هنأت كينغ المتوّجة بـ12 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى في تغريدة الرابطة ورئيسها على "اتخاذ موقف قوي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصين وحول العالم. دبليو تي ايه تسير على الجانب الصحيح من التاريخ في دعم لاعباتنا".

أما الاميركية التشيكوسلوفاكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا الفائزة بـ18 لقبًا في الغراند سلام، فقد تحدّت سريعًا في تغريدة اللجنة الاولمبية الدولية لاتخاذ خطوة مماثلة وكتبت متوجهة إليها "حتى الآن، بالكاد أستطيع أن أسمعكم!!!" على هامش استضافة الصين لأولمبياد بكين الشتوي في فبراير المقبل.

وأضافت "هذا موقف شجاع من قبل ستيف سايمون والرابطة بإيلاء مبادئنا أهمية أكبر من المال وندافع عن النساء في كل مكان وخاصة بينغ شواي".

وأعلنت اللجنة الاولمبية الدولية الخميس أنها أجرت الاربعاء اتصالا بالفيديو جديد مع بينغ شواي، بعد أول منذ قرابة 10 أيام، في حين لم يتمكن سايمون حتى الآن من التواصل مع بينغ رغم محاولات عدة، بحسب قوله.

وجاء في بيان الهيئة الدولية "نحن نشارك القلق ذاته مثل العديد من الأشخاص والمنظمات الأخرى حول رفاهية وسلامة بينغ شواي. لهذا السبب، عقد فريق من اللجنة الأولمبية الدولية بالأمس مكالمة فيديو أخرى معها. لقد قدمنا لها دعمًا واسع النطاق، وسنبقى على اتصال دائم معها، وقد اتفقنا على اجتماع شخصي في يناير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news