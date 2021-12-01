منتخب العراق بطلا لـ"غرب آسيا للشباب"

المصدر: محمد فاضل - دبي

توج المنتخب العراقي ببطولة شباب غرب أسيا لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على لبنان بركلات الجزاء الترجيحية (3-2) في إفتتاح ملعب المدينة الدولي الجديد في العاصمة العراقية بغداد. وحضر المباراة جمهور غفير بلغ اكثر من 30 ألف متفرج، غصت بهم مدرجات الملعب. وبهذه النتيجة يكون شباب العراق قد حافظ على اللقب الذي أحرزه في النسخة الأولى.

وتوج وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال برفقة الامين العام لاتحاد غرب اسيا الاردني خليل السالم، المنتخب العراقي بطلا واللبناني وصيفا.

وكان الاتحاد العراقي اتفق مع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على إقامة المباراة النهائية لبطولة «ايرثلنك» للشباب في العاصمة العراقية بغداد على استاد المدينة ببغداد.

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