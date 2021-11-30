تهديد "أوميكرون" يصل إلى الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين

المصدر: وكالات

اعترفت الصين اليوم بأن المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" ستكون مرادفاً لصعوبات إضافية في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين من الرابع الى 20 فبراير المقبل، لكنها جددت ثقتها في نجاح الحدث الاولمبي.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تشاو ليجيان "سيؤدي ذلك بالتأكيد الى بعض التحديات في ما يتعلق بمكافحة الوباء. لكن الصين لديها خبرة في هذا المجال وأنا مقتنع تمامًا بأن الألعاب الأولمبية الشتوية ستقام من دون قلق".

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