مانشستر يونايتد يعلن رسمياً عن مدربه الجديد

المصدر: وكالات

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم وذلك بعد ثمانية أيام على إقالة أولي غونار سولشاير.

وقال النادي في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم شريطة الحصول على تأشيرة العمل المطلوبة. بعد انتهاء مهمته اتفق يونايتد ورالف على استمراره مستشارا للنادي لعامين آخرين".

وسيخلف رانجنيك المدرب السابق سولشاير الذي أقيل من منصبه بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد في وقت سابق هذا الشهر والتي كانت الخسارة السابعة للفريق في 13 مباراة في كل المسابقات وتركته في المركز الثامن بالدوري الممتاز.

وقاد مايكل كاريك لاعب الوسط السابق وأحد مساعدي سولشاير الفريق في الانتصار على مضيفه فياريال في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي كما أشرف عليه في التعادل 1-1 مع تشيلسي يوم الأحد.

وسيواصل كاريك قيادة الفريق الأول حتى ينتهي رانجنيك من الحصول على تأشيرة العمل.

واستهل رانجنيك مسيرته التدريبية في أوائل الثمانينات من القرن الماضي واشتهر بأسلوبه في اللعب القائم على بذل كثير من الطاقة والضغط العالي والقوة والشراسة وهو أسلوب يحظى بالكثير من المعجبين.

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