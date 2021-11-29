حجازي ينضم للمنتخب المصري لخوض منافسات كأس العرب

المصدر: وكالات

انتظم أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في معسكر المنتخب المصري في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق منافساتها غدا الثلاثاء وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن أحمد حجازي سوف ينتظم في تدريبات المنتخب المصري اليوم.

وأضاف أنه مع وصول أحمد حجازي، تكتمل قائمة المنتخب المصري بقوام من 23 لاعبا.

وأدى المنتخب المصري أولى تدريباته في الدوحة أمس الأحد على الملعب المخصص لتدريباته وذلك استعدادا للقاء المنتخب اللبناني بعد غد الأربعاء ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، والتي تضم أيضا منتخبي الجزائر والسودان.

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