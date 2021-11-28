كأس العرب.. عقدة الدور الأول تزعج السودانيين

المصدر: وكالات

سيشارك منتخب السودان للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق بنهاية الشهر الجاري في قطر وبإشراف الاتحاد الدولي، باحثاً عن تأهله الأوّل إلى الأدوار الإقصائية.

ووقع المنتخب السوداني في مجموعة رابعة تضم الجزائر ومصر ولبنان.

ولم تكن المشاركات الثلاث لمنتخب "صقور الجديان" مثالية، إذ ودّعها من الدور الأوّل، لكنه يتطلّع هذه المرة الى مشاركة مختلفة، كون كأس العرب ستكون بإشراف دولي.

أولى المشاركات السودانية كانت في بطولة قطر 1998 حيث جاء الفريق في المجموعة الثالثة، فودّع من الدور الأول بفارق الأهداف، إذ تغلب على المغرب 2-1 وخسر من الإمارات 1-4 في مباراة عصبية أكملها السوداني بتسعة لاعبين بعد طرد ادوارد غيلدو وعبد الرحيم برشم. وقاد المنتخب حينها المدرب أحمد بابكر.

عاد منتخب الصقور للمشاركة بعد أربعة أعوام في نسخة الكويت 2002 بقيادة المدرب البولندي فوتشيخ لازاريك، وحلّ في المجموعة الأولى حيث خاض أربع مواجهات، فخسر أمام الكويت المضيفة صفر-1 والأردن 1-2، تعادل مع فلسطين 2-2 وجدّد فوزه على المغرب 1-صفر. وتميّز في صفوفه هيثم فاروق والمعز محجوب.

وفي النسخة السابقة التي استضافتها السعودية في 2012، قاد المدرب فاروق جبرة تشكيلة أولمبية شابة بسبب انشغال الأساسيين مع فرقهم الهلال والمريخ وأهلي شندي في البطولات القارية.

قدّم مباريات قوية نسبياً، فتعادل مع منتخب مصر الأولمبي 1-1 وفاز على لبنان 2-صفر وتعادل مع العراق 1-1، إلا أن نظام البطولة سمح للمتصدر فقط ببلوغ المرحلة الإقصائية، فودّع البطولة من دون خسارة، وكان أبرز نجومه محمد عنكبة ورمضان عجب.

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