مدرب منتخب مصر: بطولة كأس العرب تحضيرية وأسعى للفوز بها

المصدر: وكالات

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أن بطولة كأس العرب بطولة تحضيرية ، ولكنه يسعي للفوز بها دون شك.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت بالقاهرة إن بطولة كأس العرب تحضيرية للاعبيه ولكن هذا لا يعني عدم السعي للفوز بها وهو يهمه ذلك ويعمل من أجله.

وأضاف :"قررنا ضم أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بإتحاد جده السعودي بديلاً لإمام عاشور لاعب الزمالك الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا في قائمة كأس العرب ".

وأوضح :"يهمني منتخب مصر في المقام الأول الذي أتشرف بتدريبه وأعمل من الآن للإعداد بشكل جيد لكأس الأمم الأفريقية والمباراة الفاصلة للتأهل لمونديال العالم 2022".

وشدد على أنه على تواصل مع محمود حسن تريزيجيه جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي بعد عودته من الإصابة للوقوف على حالته.

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