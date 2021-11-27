مدرب برشلونة يكشف عن موقفه من بقاء أو رحيل ديمبلي

المصدر: وكالات

أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، رغبته في بقاء الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق رغم شائعات اهتمام نيوكاسل الإنجليزي بضمه. ويسعى النادي الإنجليزي، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي، إلى إبرام صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويعد جناح برشلونة هدفا بالنسبة لنيوكاسل في الوقت الذي ذكرت في صحيفة "سبورت" الكتالونية أن موسى سيسوكو وكيل أعمال اللاعب مستعد لسماع العروض بشأن موكله في ظل عدم رضاه عن العقد الجديد المقدم من جانب برشلونة. وخاض ديمبلي، اللاعب الفرنسي الدولي الذي دفع برشلونة مبلغ 105 ملايين يورو (118 مليون دولار) لضمه من بوروسيا دورتموند في عام 2017، مباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه سيتواجد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فياريال يوم غد السبت في الدوري الإسباني.

واتسمت فترة ديمبلي في برشلونة بالعديد من المشاكل على المستوى البدني، لكنه يظل صاحب خطورة كبيرة في حال شارك مع الفريق، ومنذ انضمامه إلى برشلونة سجل 30 هدفا وصنع 20 لزملائه في 120 مباراة، وهو رقم يتفوق عليه فيه أربعة لاعبين فقط، فيما يأتي معدل الفرص التي يصنعها والبالغ 9ر1 خلال 90 دقيقة في المركز الثاني خلف ليونيل ميسي بالنسبة للاعبين الذين خاضوا أكثر من 14 مباراة. وقدم تشافي توضيحا هاما أكد من خلاله أن ديمبلي يظل ضمن خططه في برشلونة.

وقال تشافي أمس: "لقد تحدثت معه بشكل فردي، لقد أوضحت له مدى أهميته ليس فقط هذا الموسم ولكن للمستقبل". وأضاف: "الأمر يعتمد عليه، أتمنى أن يتمكن من التجديد لأنه لاعب مهم ويمكنه احداث الفارق في السنوات المقبلة".

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