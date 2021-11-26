المصدر: وكالات

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يفاوض برشلونة الإسباني للحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لتقديم يد العون إلى النادي الذي يمر بأزمة فنية في الموسم الحالي.

وكان برشلونة قد تعاقد مع عثمان ديمبيلي (24 عاماً) في عام 2017، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وسينتهي عقده صيف الصيف المقبل.

ويرى نقاد رياضيون أن برشلونة أمام فرصة ذهبية للتخلص من ديمبلي خصوصاً ان اللاعب لم يقدم العرض المطلوب منه في المواسم الماضية حتى أن كثيرون من عشاق البارسا طالبوا برحيله.

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