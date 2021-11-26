محمد صلاح حصل على 10 ملايين جنيه مقابل تسجيل حلقة مع عمر أديب في ليفربول

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

غادر الإعلامي المصري عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية لإجراء حوار مع نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب ومدير أعماله اللبناني رامي عباس وإدارة الفريق الإنجليزي على جميع التفاصيل التي تتعلق بظهور صلاح.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن ما أسماه "مصادر خاصة"، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات طويلة بين مسئولي إم بي سي مصر وبرنامج الحكاية من جانب ووكيل محمد صلاح وإدارة فريق ليفربول، والتي انتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج مقابل الحصول على 650 ألف دولار أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري.

وأشارت المصادر، إلى أن محمد صلاح، أصر على الظهور مع الإعلامي عمرو أديب دون غيره، رافضًا فكرة الظهور أو إجراء أي حوار مع إعلامي مصري آخر، لينفي ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية من أنباء حول ظهور صلاح مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر على إم بي سي مصر.

المصادر نفت أيضا، الحديث الذي تم تداوله من البعض، حول وجود حالة من الاستياء أو الضيق من قبل اللاعب محمد صلاح نحو الإعلامي عمرو أديب بعد التصريحات التي أدلى بها خلال إحدى حلقات البرنامج حول محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، وانتقاده احتفاء النادي الأهلي باللاعب خلال عدد من المناسبات.

أديب قال خلال البرنامج: "أنا مش ضد تهنئة أبو تريكة نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين".

وتابع عمرو أديب: "لازم النادي الأهلي يطلع بيان يقول ليه هنأ تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن البلد، دا فاقد لحسن السمعة دا كلام المحكمة مش كلامي.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبو تريكة".

وأكمل أديب: "أبو تريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، حاجة من اتنين إما النادي الأهلي قد قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع".

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