مدرب ميلان يشيد بمندوب توصيل الطلبات الذي أحيا آمال فريقه في الأبطال

المصدر: وكالات

أشاد المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي بالقصة الرائعة للمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس الذي سجل هدف الفوز للفريق في شباك مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. وانتقل ميسياس (30 عاما) إلى إيطاليا للعمل في مجال توصيل الطلبات للمنازل قبل أن يتحول لاحتراف كرة القدم في إيطاليا في أواخر العشرينيات.

وتلقى ميسياس تمريرة من فرانك كيسي وحولها برأسه في شباك الحارس يان اوبلاك ليقود ميلان للفوز على أتلتيكو 1 /صفر ويحيي آمال فريقه في التأهل إلى دور الستة عشر. ويلعب ميسياس في صفوف ميلان على سبيل الإعارة من كروتوني، وأكد بيولي أن المهاجم البرازيلي ربما ينتظره مستقبل مشرق مع الفريق.

وقال بيولي لشبكة "أمازون برايم" ، "قصته مذهلة ، لكني أعتقد انها مجرد البداية بالنسبة له ، لأنه يمتلك قدرات حقيقية". وختم بيولي بالقول "لقد عانى من بعض الصعوبات عندما جاء في البداية، لكنه يساعد الفريق حقا الآن".

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