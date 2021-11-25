مفاجأة.. مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع مدرب من الدوري الروسي

المصدر: وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر يونايتد يقترب من تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا لستة أشهر بعد رحيل أولي جونار سولشار. وقالت التقارير إن يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيعين المدرب الألماني البالغ عمره 63 عاما مستشارا لمدة عامين فور التعاقد مع مدرب دائم.

ويعمل رانجنيك حاليا رئيسا لإدارة التطوير في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي.

لكن لن يكون بوسع رانجنيك قيادة يونايتد في الدوري الممتاز أمام تشيلسي يوم الأحد بسبب عدم الانتهاء من تصاريح العمل حيث سيواصل مايكل كاريك عمله المؤقت. وسبق لرانجنيك تدريب هانوفر وشالكه وهوفنهايم ورازن بال شبورت لايبزيغ في الدوري الألماني. وأقيل سولشار من تدريب يونايتد قبل أيام بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد ليتراجع الفريق للمركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.

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