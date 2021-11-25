"سكاي النيوزيلندية" تحصل على حقوق بث تصفيات المونديال وأبطال آسيا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية جديدة مع شبكة "سكاي" التليفزيونية في نيوزلندا، وذلك لمدة عامين. وتتضمن الاتفاقية التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند ودوري أبطال آسيا.

وتعد شبكة سكاي من أكبر شبكات البث التليفزيوني في نيوزلندا، وتقدم العديد من الخدمات التليفزيونية المدفوعة وخدمات البث عبر الإنترنت وخدمات الإنترنت.

وإلى جانب مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمتلك الشبكة حقوق بث العديد من البطولات الرياضية الكبرى ومن بينها كأس العالم 2022 في قطر وكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الألماني والدوري الإيطالي.

وأكد داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريحات لموقع الاتحاد على الإنترنت "نحن سعداء للترحيب بشبكة سكاي ضمن أسرة شركاءنا الإعلاميين المميزين، وهو أمر يعكس قيمة ومكانة البطولات ذات المستوى العالمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم."

وأضاف :"نتقدم بالشكر إلى شبكة سكاي على إيمانها بمستقبل كرة القدم الآسيوية، حيث سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بتوسيع انتشار مسابقاته في قارة آسيا وكافة أرجاء العالم."

في المقابل، قال آدم كروثرز مدير الشراكات الرياضية في شبكة سكاي بنيوزلندا:"في الوقت الذي نستعد فيه لعرض أكبر بطولتين في العالم، وهما كأس العالم للرجال 2022 وللسيدات 2023، فإن بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستحظى بمتابعة كبيرة من جماهير كرة القدم لدينا، ونحن سعداء أن الشعب النيوزلندي سيتمكن من مشاهدة كل الأحداث من خلال نظام سكاي بوكس الرقمي أينما كانوا."

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